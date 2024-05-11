UFC on ESPN 56: Льюис против Насименто, Борщев подерется с Хупером

В ночь на 12 мая в Луисвилле (США) состоится турнир UFC on ESPN 56, в главном событии которого пройдет поединок в тяжелом весе между Дерриком Льюисом и Родриго Насименто.

Главные бои турнира.

Хоакин Бакли (18-6) – Нурсултона Рузибоев (34-8-2);

Алонсо Менифилд (15-3-1) – Карлос Ульберг (10-1);

Диего Феррейра (18-5) – Матеуш Ребецки (19-1);

Алекс Касерес (21-14) – Шон Вудсон (11-1-1);

Уолдо Кортес-Акоста (11-1) – Робелис Деспейн (5-0);

Вячеслав Борщев (7-3-1) – Чейз Хупер (13-3-1).

Прямую трансляцию турнира проведет канал «Матч ТВ». Начало в 02:00 по московскому времени.

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