Волков поднялся на пятую строчку рейтинга тяжелого веса UFC

Александр Волков поднялся в рейтинге тяжелого дивизиона UFC.

Теперь российский боец занимает пятое место в списке лучших бойцов категории – он обошел экс-чемпиона промоушена , который опустился на шестую позицию. На первой строчке находится обладатель временного пояса .

(37-10) в последний раз дрался в сентябре прошлого года, когда задушил во втором раунде. Он идет на серии из трех побед.

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