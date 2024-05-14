Волков поднялся на пятую строчку рейтинга тяжелого веса UFC
Александр Волков поднялся в рейтинге тяжелого дивизиона UFC.
Теперь российский боец занимает пятое место в списке лучших бойцов категории – он обошел экс-чемпиона промоушена Стипе Миочича, который опустился на шестую позицию. На первой строчке находится обладатель временного пояса Том Аспиналл.
Волков (37-10) в последний раз дрался в сентябре прошлого года, когда задушил Тая Туивасу во втором раунде. Он идет на серии из трех побед.
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