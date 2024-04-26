Александр Волков провел спарринг с самым сильным человеком мира-2017
«Спарринг с человеком с самым сильным в мире ударом! Теперь я видел все», – написал в соцсетях боец UFC Александр Волков.
Эдди Холл – обладатель титула «Самый сильный человек в мире» 2017 года. Накануне он установил рекорд на автомате-силометре (больше 200к баллов), превзойдя достижение чемпиона UFC Алекса Перейры.
22 июня Волков проведет бой против Сергея Павловича на UFC Saudi Arabia.
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