Александр Волков провел спарринг с самым сильным человеком мира-2017

«Спарринг с человеком с самым сильным в мире ударом! Теперь я видел все», – написал в соцсетях боец UFC Александр Волков.

Эдди Холл – обладатель титула «Самый сильный человек в мире» 2017 года. Накануне он установил рекорд на автомате-силометре (больше 200к баллов), превзойдя достижение чемпиона UFC Алекса Перейры.

22 июня Волков проведет бой против Сергея Павловича на UFC Saudi Arabia.

Зачем UFC сталкивает лучших русских тяжей? Кажется, Павловичу и Волкову не оставили выбора