«Тяжелая работа сделана». Усик показал фото с тренировки перед боем против Фьюри
Александр Усик показал фото с тренировки перед боем против Тайсона Фьюри.
«Тяжелая работа сделана», – подписал публикацию чемпион мира по боксу.
Объединительный поединок между Усиком и Фьюри состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Фьюри показал физическую форму перед поединком с Усиком: «Абсолютное чемпионство близко»
Путь Усика и Фьюри к главному бою: мысли о суициде и уходе из бокса, потеря ребенка, ОИ
Опрос
Усик vs Фьюри. Вы за кого?
голосов