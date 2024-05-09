«Тяжелая работа сделана». Усик показал фото с тренировки перед боем против Фьюри

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Александр Усик показал фото с тренировки перед боем против Тайсона Фьюри.

«Тяжелая работа сделана», – подписал публикацию чемпион мира по боксу.

Объединительный поединок между Усиком и Фьюри состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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3 комментария
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Ответ Богдан
Розовый шлем смотрится также странно и нелепо, как смотрелась бы кукла барби с татуировкой на лице в стиле Майка Тайсона
Более нелепо смотрится защита паха в цвете национального фалага
+6
0
+6
Ответ Богдан
Розовый шлем смотрится также странно и нелепо, как смотрелась бы кукла барби с татуировкой на лице в стиле Майка Тайсона
Троллинг Фьюри, наверное
0
0
0
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