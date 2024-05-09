«Тяжелая работа сделана». Усик показал фото с тренировки перед боем против Фьюри

Александр Усик показал фото с тренировки перед боем против Тайсона Фьюри.

«Тяжелая работа сделана», – подписал публикацию чемпион мира по боксу.

Объединительный поединок между и состоится 18 мая в (Саудовская Аравия).

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