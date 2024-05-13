Боб Арум: «Ломаченко может подраться с Дэвисом, Наваррете, Стивенсоном. Посмотрим»

Теги Боб Арум Василий Ломаченко бокс Шакур Стивенсон Джервонта Дэвис Эмануэль Наваррете Бокс/MMA/UFC

Боб Арум назвал потенциальных соперников Василия Ломаченко.

«Что дальше? Есть Эмануэль Наваррете, который скоро подерется за титул чемпиона WBO в легком весе. Возможно, что Василий получит победителя боя Джервонта Дэвис - Фрэнк Мартин, или даже Шакура Стивенсона.

Посмотрим. Ломаченко хочет драться с лучшими и получать максимальные гонорары», – заявил промоутер Боб Арум.

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