Стивенсон раскритиковал выступление Ломаченко: «Василий не сделал бы это со мной»
Шакур Стивенсон заявил, что ему не позволяют подраться с Василием Ломаченко.
«Лома не сможет сделать ничего из того, что он сделал с Камбососом, это я вам обещаю. Вот почему они никогда не позволят мне побить его: они так же спасали Пакьяо от Кроуфорда», − написал в соцсетях чемпион WBC в легком весе Шакур Стивенсон, но затем стер запись. Скриншот сообщения приводит журналист Майкл Бенсон.
Напомним, что Ломаченко стал чемпионом IBF в легком весе, нокаутировав Джорджа Камбососа.
«Раньше я называл Лому механиком, сегодня он профессор». Перформанс Ломаченко – восторг
Ураганный Ломаченко – снова чемпион: весь бой избивал Камбососа, а потом нокаутировал
когда-то был ковид, спорт. событий было не особо и чтобы чем-то заполнять страницы публиковали соцсети.
ковид закончился, но спортс без твитов уже не может (помнишь как Ватсон отучал Холмса курить трубку? - примерно то же самое)