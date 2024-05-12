Стивенсон раскритиковал выступление Ломаченко: «Василий не сделал бы это со мной»

Шакур Стивенсон заявил, что ему не позволяют подраться с Василием Ломаченко.

«Лома не сможет сделать ничего из того, что он сделал с Камбососом, это я вам обещаю. Вот почему они никогда не позволят мне побить его: они так же спасали от », − написал в соцсетях чемпион WBC в легком весе , но затем стер запись. Скриншот сообщения приводит журналист Майкл Бенсон.

Напомним, что Ломаченко стал чемпионом IBF в легком весе, нокаутировав .

«Раньше я называл Лому механиком, сегодня он профессор». Перформанс Ломаченко – восторг

Ураганный Ломаченко – снова чемпион: весь бой избивал Камбососа, а потом нокаутировал