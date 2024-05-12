Стивенсон раскритиковал выступление Ломаченко: «Василий не сделал бы это со мной»

Теги Мэнни Пакьяо Василий Ломаченко Теренс Кроуфорд бокс Шакур Стивенсон Джордж Камбосос-младший Бокс/MMA/UFC

Шакур Стивенсон заявил, что ему не позволяют подраться с Василием Ломаченко.

«Лома не сможет сделать ничего из того, что он сделал с Камбососом, это я вам обещаю. Вот почему они никогда не позволят мне побить его: они так же спасали Пакьяо от Кроуфорда», − написал в соцсетях чемпион WBC в легком весе Шакур Стивенсон, но затем стер запись. Скриншот сообщения приводит журналист Майкл Бенсон.

Напомним, что Ломаченко стал чемпионом IBF в легком весе, нокаутировав Джорджа Камбососа.

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4 комментария
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Что у них за мода пошла писать твиты и затем стирать
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Ответ Mercedes
Что у них за мода пошла писать твиты и затем стирать
это не у них пошла мода, а у спортса не ушла.
когда-то был ковид, спорт. событий было не особо и чтобы чем-то заполнять страницы публиковали соцсети.
ковид закончился, но спортс без твитов уже не может (помнишь как Ватсон отучал Холмса курить трубку? - примерно то же самое)
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Ответ Mercedes
Что у них за мода пошла писать твиты и затем стирать
чтобы шуму больше было
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Ответ Mercedes
Что у них за мода пошла писать твиты и затем стирать
У них появился тот,кто скриншоты делает. Это Бенсон. Что у Стивенсона,что Дэвиса,только за сегодня по поводу Ломаченко.
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