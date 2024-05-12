Ломаченко поблагодарил отца после победы над Камбососом: «Посвящаю ему титул, я боксирую ради него»

Теги легкий вес Василий Ломаченко бокс Джордж Камбосос-младший Ломаченко – Камбосос Бокс/MMA/UFC

Василий Ломаченко посвятил отцу победу над Джорджем Камбососом.

Напомним, что Ломаченко нокаутировал Джорджа Камбососа в 11-м раунде и стал новым чемпионом IBF в легком весе.

«Хочу сказать большое спасибо моей команде, отцу, семье и детям. Спасибо всем, кто поддерживает бокс. Да благословит вас Бог.

Этот титул для моего отца, я боксирую для него. Он тренирует меня, этот титул для него», − сказал чемпион IBF в легком весе Василий Ломаченко.

Василий Ломаченко: «Понимаю, что моя карьера почти закончена. Для легкого веса я уже старик»

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий