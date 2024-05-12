Ломаченко поблагодарил отца после победы над Камбососом: «Посвящаю ему титул, я боксирую ради него»

Василий Ломаченко посвятил отцу победу над Джорджем Камбососом.

Напомним, что Ломаченко нокаутировал в 11-м раунде и стал новым чемпионом IBF в легком весе.

«Хочу сказать большое спасибо моей команде, отцу, семье и детям. Спасибо всем, кто поддерживает бокс. Да благословит вас Бог.

Этот титул для моего отца, я боксирую для него. Он тренирует меня, этот титул для него», − сказал чемпион IBF в легком весе Василий Ломаченко.

Василий Ломаченко: «Понимаю, что моя карьера почти закончена. Для легкого веса я уже старик»