Ломаченко − о завершении карьеры: «Зависит от реакции моего тела на подготовку и бой с Камбососом»

Василий Ломаченко допустил, что может завершить карьеру после боя с Джорджем Камбососом.

«Я долго, очень долго в этом спорте. Сколько я буду драться? Трудно сказать. Зависит от того, как мое тело отреагирует на еще одну трудную подготовку и еще один трудный бой», − сказал 36-летний , который в ночь на 12 мая подерется с за вакантный титул IBF в легком весе.

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