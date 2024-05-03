Ломаченко − о завершении карьеры: «Зависит от реакции моего тела на подготовку и бой с Камбососом»

Теги легкий вес Василий Ломаченко бокс Джордж Камбосос-младший Ломаченко - Камбосос Бокс/MMA/UFC

Василий Ломаченко допустил, что может завершить карьеру после боя с Джорджем Камбососом.

«Я долго, очень долго в этом спорте. Сколько я буду драться? Трудно сказать. Зависит от того, как мое тело отреагирует на еще одну трудную подготовку и еще один трудный бой», − сказал 36-летний Василий Ломаченко, который в ночь на 12 мая подерется с Джорджем Камбососом за вакантный титул IBF в легком весе.

Промоутер Усика – о Ломаченко: «Был момент, когда он превратился в глубоко религиозного человека. Это случилось в православной церкви известного патриархата»

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