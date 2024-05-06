Василий Ломаченко: «Понимаю, что моя карьера почти закончена. Для легкого веса я уже старик»

Теги Василий Ломаченко бокс Бокс/MMA/UFC

Василий Ломаченко признался, что близок к завершению карьеры.

«Я старик? Если вы говорите обо мне в боксе, то да. Это так.

Но в тяжелом весе многие только начинают в 36 лет, поэтому...

Я понимаю, что моя карьера почти закончена. Сколько лет я смогу еще драться? Год? Два? Ну три... и все. Думаю, что еще могу чем-то удивить», – заявил экс-чемпион мира по боксу Василий Ломаченко.

Напомним, 12 мая в Австралии Ломаченко подерется с Джорджем Камбососом-младшим за вакантный пояс IBF в легком весе.

Промоутер Усика – о Ломаченко: «Был момент, когда он превратился в глубоко религиозного человека. Это случилось в православной церкви известного патриархата»

Ломаченко – о Камбососе: «Я Хейни не проиграл, а вот Джордж дважды ему уступил»

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