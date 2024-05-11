Николай Валуев: «Нам необходимо работать над массовостью спорта. Считаю, что здесь Дегтярев сможет помочь»

Теги Николай Валуев Министерство спорта России Михаил Дегтярев Бокс/MMA/UFC

Николай Валуев оценил кандидатуру Михаила Дегтярева на пост министра спорта.

Ранее глава правительства России Михаил Мишустин предложил назначить Дегтярева министром спорта. С 2020 года эту должность занимал Олег Матыцин.

«Нам необходимо работать над массовостью спорта. Это задача федерального проекта. Считаю, что здесь Дегтярев сможет помочь», – сказал депутат Госдумы и экс-чемпион мира по боксу Валуев.

Дегтяреву 42 года, он губернатор Хабаровского края. В 2016-2020 годах возглавлял комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Также он мастер спорта по фехтованию и входит в правление Федерации хоккея России (ФХР).

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22 комментария
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Стоп. Получается, Матыцин несколько лет напрасно вылизывал ?
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да, без полного идиота, сделавшего карьеру благодаря тому что охотно парился с Жириновским, спорт никак массовым не сделать
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одних клоунов берут на должность Министра, дожили.. (
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Сами себя что ли уговаривают?
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Поток сознания, Нужно работать над массовостью спорта и Дегтярев в этом может помочь. Чем помочь? Кому помочь? Слов нет, одни эмоции...
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это все потому что у вас раньше Дегтярева не было ©️
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В трансформер соберитесь и наконец *********
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Дегтярёв может переквалифицировать российский спорт только в цирк
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Дягтерев пусть себе сначала поможет
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А как он может помочь массовости спорта? Своим примером? Или попросить у государства побольше денег? конкретнее можно?
вроде, то, чем он занимался никогда не был массовым
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А что, каменная башка, матыцин же орал с пеной у рта, что в России большинство занимается спортом. Врал?
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мвахахахахахаха))))))))
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Ответ alexey102rus
Дегтярёв может переквалифицировать российский спорт только в цирк
Частично уже и до него начали
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Ну все, нашли наконец спасителя российского спорта) вот чем вы думали? назначили бы Дегтярева раньше, мы бы уже чемпионами мира по футболу были)
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Ответ Blu-red
Частично уже и до него начали
Этот человек выведет уровень клоунады на новый уровень. Достаточно просто его послушать
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Ответ Blu-red
А что, каменная башка, матыцин же орал с пеной у рта, что в России большинство занимается спортом. Врал?
с этим считаю должна разобраться думская комиссия...
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Ответ Джанлука Нальюка
Стоп. Получается, Матыцин несколько лет напрасно вылизывал ?
Ну скорее всего не напрасно, орденок дадут, должность нормальную
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Ахахаха
Считать буду я
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Хабаровчане перекрестились.
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Чем?
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Даже Коля Мишу или Миша Колю, так ли это важно, но судя по всему знакомы они очень хорошо!)
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Да от тебя другого и не ожидали услышать, неандерталец!
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