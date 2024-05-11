Николай Валуев: «Нам необходимо работать над массовостью спорта. Считаю, что здесь Дегтярев сможет помочь»
Николай Валуев оценил кандидатуру Михаила Дегтярева на пост министра спорта.
Ранее глава правительства России Михаил Мишустин предложил назначить Дегтярева министром спорта. С 2020 года эту должность занимал Олег Матыцин.
«Нам необходимо работать над массовостью спорта. Это задача федерального проекта. Считаю, что здесь Дегтярев сможет помочь», – сказал депутат Госдумы и экс-чемпион мира по боксу Валуев.
Дегтяреву 42 года, он губернатор Хабаровского края. В 2016-2020 годах возглавлял комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Также он мастер спорта по фехтованию и входит в правление Федерации хоккея России (ФХР).
Парился в бане с Жириновским, хотел перекрасить Кремль и рвался в космос: у нас новый министр спорта
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вроде, то, чем он занимался никогда не был массовым
Считать буду я