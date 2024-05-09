Кара-Франс хочет подраться с Эрцегом на UFC 305: «Стив станет отличным танцевальным партнером»

Теги наилегчайший вес UFC MMA Кай Кара-Франс UFC 305 Стив Эрцег Бокс/MMA/UFC

Кай Кара-Франс хочет подраться со Стивом Эрцегом на UFC 305.

Турнир состоится в австралийском Перте в ночь на 18 августа.

«Считаю, что Эрцег станет отличным танцевальным партнером. Мы можем провести бой в Австралии – я знаю, что он из Перта. Местная публика будет поддерживать своего героя. Люди хотят увидеть его в деле.

Он достойно выглядел в поединке с чемпионом – многие считают, что он победил. Если бы он не допустил несколько ошибок, то владел бы сейчас поясом», – сказал боец наилегчайшего веса UFC Кай Кара-Франс.

Обновленные рейтинги UFC: Эрцег поднялся на одну позицию, Альдо – восьмой в легчайшем весе

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