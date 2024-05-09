Тренер Бивола – о бое Фьюри и Усика: «Небольшое предпочтение отдал бы Тайсону»
Тренер Бивола дал прогноз на бой Тайсона Фьюри и Александра Усика.
«Тут 50 на 50. Очень многое будет зависеть от готовности каждого конкретно в этот день. Небольшое предпочтение отдал бы Фьюри. Аргументация простая – габариты и масса.
Отдавая должное Александру, он самый маленький тяжеловес – искусственно вошедший в эту категорию. Первый тяжелый дивизион – это его вес. И тяжеловесы должны быть поопаснее, чем боксеры в 90 кг», – сказал Геннадий Машьянов, тренер чемпиона мира по боксу Дмитрия Бивола.
Объединительный поединок между Фьюри и Усиком состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
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