Тренер Бивола – о бое Фьюри и Усика: «Небольшое предпочтение отдал бы Тайсону»

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри Дмитрий Бивол бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Тренер Бивола дал прогноз на бой Тайсона Фьюри и Александра Усика.

«Тут 50 на 50. Очень многое будет зависеть от готовности каждого конкретно в этот день. Небольшое предпочтение отдал бы Фьюри. Аргументация простая – габариты и масса.

Отдавая должное Александру, он самый маленький тяжеловес – искусственно вошедший в эту категорию. Первый тяжелый дивизион – это его вес. И тяжеловесы должны быть поопаснее, чем боксеры в 90 кг», – сказал Геннадий Машьянов, тренер чемпиона мира по боксу Дмитрия Бивола.

Объединительный поединок между Фьюри и Усиком состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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