Вячеслав Борщев: «Если меня побили, то и Россию побили, получается? Я дерусь за деньги, а за Россию дерутся на СВО»

Теги UFC MMA Вячеслав Борщев UFC 295 Бокс/MMA/UFC

Вячеслав Борщев объяснил, почему сказал, что дерется не за Россию .

«Почему я про флаг сказал, почему я дерусь не за Россию – потому что я не хочу быть лицемером, который ходит и пуха накидывает, какой он молодец. Это моя работа. Вот тупо я зарабатываю деньги – как вот вы ходите на работу. И все – ну чего я буду выдумывать ерунду?

Я живу в Калифорнии – жопу грею. Солдаты на СВО – они дерутся за Россию, они бьются за Россию. Наши МЧСники, полицейские, врачи спасают людей – эти люди представляют Россию. Олимпийцы представляют Россию. Ну, мне куда лезть? 

А все самые ультрасуперпатриоты, диванные бойцы – у вас сейчас есть потрясающая возможность проявить свою любовь к Родине. Мне кажется, никогда больше такой не будет. Но чего-то они только в интернете гадости пишут.  

Когда я был в сборной, дрался за сборную – выходил с флагом. Мне было приятно – вот я за Россию. Но сейчас я живу в Калифорнии – при чем здесь вообще Россия, Америка или еще что-то?

Возьмите любого бойца из России и скажите: он лучше выйдет с флагом и ему не заплатят или пускай без флага и ему заплатят? Вот тогда и посмотрим, как отреагируют. 

Я вообще не люблю политику вмешивать в профессиональные бои. Тем более в эти. Здесь же вообще грязь. Да, есть красивая составляющая, спортивная. Но как ни крути – это гребаный шоу-бизнес, два полуголых мужика друг друга метелят на потеху публики. Ну, камон. И если меня побили, то это и Россию побили, получается?» – заявил боец UFC Вячеслав Борщев.

Наш боец сказал, что дерется за деньги, а не Россию – и закатил лучший бой UFC 295

Бонусы UFC 295: Садыхов против Борщева – бой вечера. У пяти бойцов бонусы за лучший перформанс

Материалы по теме

6 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TITUL
Красавчик. Великим бойцом конечно вряд-ли станет. Но то что человек здравомыслящий и не лижет никому за это респект.
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Егор Крид58
местный патриотам такой борщ не по вкусу))
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Костя Кот
приятно слышать медийного не лецимера
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рамиль Абдрахманов
неужели у нас есть такие спортсмены, которые могут высказать своё истинное мнение, однозначно уважение Борщову!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
заратустра-будрайтис
Борщев красавец, это было понятно даже по тому древнему выпуску Боевых ботаников, причем, как по конкретному выпуску, так и по спинофу выпуска с дракой против какого то подопечного Хамзата Куриева, который мешал снимать выпуск
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mario-romario
Ну зато честно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий