Вячеслав Борщев: «Если меня побили, то и Россию побили, получается? Я дерусь за деньги, а за Россию дерутся на СВО»

Вячеслав Борщев объяснил, почему сказал, что дерется не за Россию .

«Почему я про флаг сказал, почему я дерусь не за Россию – потому что я не хочу быть лицемером, который ходит и пуха накидывает, какой он молодец. Это моя работа. Вот тупо я зарабатываю деньги – как вот вы ходите на работу. И все – ну чего я буду выдумывать ерунду?

Я живу в Калифорнии – жопу грею. Солдаты на СВО – они дерутся за Россию, они бьются за Россию. Наши МЧСники, полицейские, врачи спасают людей – эти люди представляют Россию. Олимпийцы представляют Россию. Ну, мне куда лезть?

А все самые ультрасуперпатриоты, диванные бойцы – у вас сейчас есть потрясающая возможность проявить свою любовь к Родине. Мне кажется, никогда больше такой не будет. Но чего-то они только в интернете гадости пишут.

Когда я был в сборной, дрался за сборную – выходил с флагом. Мне было приятно – вот я за Россию. Но сейчас я живу в Калифорнии – при чем здесь вообще Россия, Америка или еще что-то?

Возьмите любого бойца из России и скажите: он лучше выйдет с флагом и ему не заплатят или пускай без флага и ему заплатят? Вот тогда и посмотрим, как отреагируют.

Я вообще не люблю политику вмешивать в профессиональные бои. Тем более в эти. Здесь же вообще грязь. Да, есть красивая составляющая, спортивная. Но как ни крути – это гребаный шоу-бизнес, два полуголых мужика друг друга метелят на потеху публики. Ну, камон. И если меня побили, то это и Россию побили, получается?» – заявил боец UFC Вячеслав Борщев.

Наш боец сказал, что дерется за деньги, а не Россию – и закатил лучший бой UFC 295

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