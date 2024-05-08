Джермалл Чарло арестован в Техасе: пьяный боксер разбил свою «Ламборгини»

Джермалл Чарло попал в полицию после пьяного ДТП в Техасе.

Как сообщает TMZ, инцидент произошел в Пирлэнд (Техас). Чарло, управлявший красным «Ламборгини», попал в аварию, после чего скрылся с места ДТП.

Настигнувшие Чарло полицейские доставили его в участок, после чего выявили содержание алкоголя в крови .

Чарло обвинили в нарушении ПДД, попытке скрыться от полицейских и оставлении места ДТП.

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