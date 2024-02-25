Федор Емельяненко: «Всегда говорил, что биться в России – это так. Быть чемпионом за границей престижнее»

Федор Емельяненко объяснил, почему российским бойцам нужно драться за границей.

«Я всегда это говорил и ребятам это говорю, что дома биться − это так… Нужно побеждать на чужой территории. Если будешь чемпионом на чужой территории, это будет действительно признанием.

А если ты домашний чемпион… Когда все наше телевидение кричит, что мы самые лучшие, самые сильные, а потом наш чемпион оказывается липовым, когда выезжает за границу. Мне кажется, все-таки престижнее быть чемпионом за границей», − сказал .

Джонс встретился с Федором Емельяненко в Эр-Рияде: «Ты всегда был моим любимцем. Передавай привет Александру»