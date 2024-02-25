Федор Емельяненко: «Всегда говорил, что биться в России – это так. Быть чемпионом за границей престижнее»

Теги MMA Федор Емельяненко Бокс/MMA/UFC

Федор Емельяненко объяснил, почему российским бойцам нужно драться за границей.

«Я всегда это говорил и ребятам это говорю, что дома биться − это так… Нужно побеждать на чужой территории. Если будешь чемпионом на чужой территории, это будет действительно признанием.

А если ты домашний чемпион… Когда все наше телевидение кричит, что мы самые лучшие, самые сильные, а потом наш чемпион оказывается липовым, когда выезжает за границу. Мне кажется, все-таки престижнее быть чемпионом за границей», − сказал Федор Емельяненко.

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14 комментариев
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Наверное стада экспертов, депутатов и всяких чинуш из федераций и ведомств не заметят этого подрывного высказывания от легенды)
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+10
Ответ seppblatter@mail.ru
Наверное стада экспертов, депутатов и всяких чинуш из федераций и ведомств не заметят этого подрывного высказывания от легенды)
Фёдор сказал о значимости и престижности чемпионства за границей, но борцы с режимом увидели тут намек на противостояние с Западом))))
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Как есть, Федя! Главное не бойся говорить, мы тебя поддержим. Далеко не все так, как говорят по ТВ
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зарубежные промоушены тоже разные бывают
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Странный призыв в наше время куда-то уезжать. Это против линии партии
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А если поедет актёр или айтишник, то иноагентом объявят
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Ответ Гагантура
Фёдор сказал о значимости и престижности чемпионства за границей, но борцы с режимом увидели тут намек на противостояние с Западом))))
Они мир воспринимают через режим Путина
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Чемпион легендарного PFL - может и престижно, да.
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Он наконец узнал о выражении "по гамбургскому счёту"?
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Ну сейчас в РФ промоушенов пруд пруди, но 95% из них, это цирк с обремененными интеллектом клоунами
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Ну он то Прайдовский же.Точно не «липовый» чемпион.Он свое заработал в ММА заслуженно. Это не Володя Минеев со своими трилогиями и прочим в Файт Найтс))
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Ответ seppblatter@mail.ru
Наверное стада экспертов, депутатов и всяких чинуш из федераций и ведомств не заметят этого подрывного высказывания от легенды)
Да оно и не особо подрывное. Подано больше как "побеждать врага у него дома". Опыт депутата помогает высказываться правильно.
+4
-4
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