Рой Джонс – о переносе поединка Бивол – Бетербиев: «Я разочарован. Такой бой должен состояться»

Рой Джонс-младший расстроен переносом боя Бивол – Бетербиев.

«Эта новость очень разочаровывает. Такой великолепный поединок для всего боксерского мира... Он должен состояться», – заявил бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший.

Напомним, бой между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе планировался 1 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Сегодня стало известно, что поединок перенесут из-за травмы Бетербиева.

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