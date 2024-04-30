Пантожа и Эрцег устроили битву взглядов в Рио-де-Жанейро перед боем на UFC 301

Теги наилегчайший вес UFC MMA Алешандре Пантожа UFC 302 Стив Эрцег Бокс/MMA/UFC

Алешандре Пантожа и Стив Эрцег впервые встретились перед боем на UFC 301.

В ночь на 5 мая в Рио-де-Жанейро (Бразилия) состоится турнир UFC 301, в главном событии которого пройдет поединок за титул в наилегчайшем весе между Алешандре Пантожей и Стивом Эрцегом.

За несколько дней до турнира бойцы встретились в Рио-де-Жанейро, где провели битву взглядов.

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