Пантожа и Эрцег устроили битву взглядов в Рио-де-Жанейро перед боем на UFC 301

Алешандре Пантожа и Стив Эрцег впервые встретились перед боем на UFC 301.

В ночь на 5 мая в Рио-де-Жанейро (Бразилия) состоится турнир UFC 301, в главном событии которого пройдет поединок за титул в наилегчайшем весе между Алешандре Пантожей и Стивом Эрцегом.

За несколько дней до турнира бойцы встретились в Рио-де-Жанейро, где провели битву взглядов.

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