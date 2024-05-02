Волкановски считает Альдо лучшим полулегковесом в истории: «Он очень долго держал титул. Это о чем-то говорит»

Теги полулегкий вес UFC MMA Жозе Альдо Александр Волкановски Бокс/MMA/UFC

Александр Волкановски считает Жозе Альдо лучшим полулегковесом всех времен.

«Думаю, что лучший боец нашего дивизиона – Жозе Альдо. Он был чемпионом очень долгое время. Конечно, люди будут смотреть на оппозицию и все такое, но держать титул так долго...

Многое может пойти не так – и это о чем-то говорит. Считаю, что он был доминирующим чемпионом, так что большой респект Альдо», – заявил экс-чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски.

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1 комментарий
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Думаю именно пиковый Волк( с максом 3 бой и против ислама 1 бой )является лучшим бойцом это веса , и одним из величайших в истории, просто из за своей тупости проиграл 2 боя подряд, а буквально 1,5 года назад никто не мог и представить что волк будет в нокауте.

Реально супер боец которого очень трудно победить
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