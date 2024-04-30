Уайт − о конфликте Джонса с допинг-офицерами: «Джон всегда попадает в неприятности»

Дана Уайт прокомментировал слухи об аресте Джона Джонса после конфликта с допинг-офицерами.

«Джон буквально всегда попадает в неприятности, вечно у него что-то происходит. NBC опубликовали новость, что его арестовали, но это неправда.

Это была компания по тестированию на допинг, все наши бойцы сдают эти тесты. Эти агенты могут прийти к ним домой и куда угодно, им нужно знать, где бойцы находятся», − сказал президент UFC Дана Уайт.

«Люди, приходящие ко мне домой, умирают». Новый скандал Джонса – угрожал допинг-офицерам

Сехудо призвал Джонса подать в суд на допинг-офицеров: «Джон на 100% чист. На его месте засудил бы эту двуличную ##### [вагину]»