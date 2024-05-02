«Приятно тренироваться с таким зверем». Майкл Пейдж выложил фото с Чимаевым
Майкл Пейдж провел тренировку с Хамзатом Чимаевым.
Совместной фотографией Пейдж поделился в социальных сетях.
«Приятно тренироваться с таким зверем. Большой респект», – подписал публикацию полусредневес UFC.
Пейдж (22-2) дебютировал в промоушене в марте, победив Кевина Холланда единогласным решением судей.
Чимаев (13-0) в последний раз дрался в октябре-2023, когда выиграл у Камару Усмана.
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