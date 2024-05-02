«Приятно тренироваться с таким зверем». Майкл Пейдж выложил фото с Чимаевым

Теги UFC MMA Майкл Пейдж Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Майкл Пейдж провел тренировку с Хамзатом Чимаевым.

Совместной фотографией Пейдж поделился в социальных сетях.

«Приятно тренироваться с таким зверем. Большой респект», – подписал публикацию полусредневес UFC.

Пейдж (22-2) дебютировал в промоушене в марте, победив Кевина Холланда единогласным решением судей.

Чимаев (13-0) в последний раз дрался в октябре-2023, когда выиграл у Камару Усмана.

Пейдж – о неодобренном UFC выходе на бой с Холландом: «Это был бы лучший волкаут в истории промоушена. Люди были бы в шоке»

Майкл Пейдж: «Ненавижу Ковингтона. Он фальшивый. Буду рад ударить его по лицу»

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