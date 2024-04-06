Джонс подтвердил инцидент с допинг-офицером: «Никаких угроз: он вел себя непрофессионально, а я использовал нецензурную брань»

Джон Джонс заявил, что не угрожал убийством допинг-офицеру.

«Хочу ответить на сообщения о том, что якобы угрожал жизни допинг-офицера и забрал его телефон. В моем распоряжении есть запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, что двое допинг-офицеров выходят из моего дома, после чего мы дали друг другу пять и обнялись.

Хоть при этом я был расстроен их непрофессионализмом и позволил себе нецензурные выражения от досады, но наша встреча закончилась дружелюбно, никаких угроз.

Я праздновал день рождения друга у себя дома, считаю это абсолютно нормальным – праздновать в домашней обстановке.

Должен сказать, что один из этих допинг-офицеров вел себя довольно непрофессионально и нарушил протокол и закон о мобильности подотчетности медстрахования.

За 20 лет профессиональной карьеры и сдачи тестов я ни разу не сталкивался с подобным поведением сотрудников антидопинговой службы», – написал в соцсетях чемпион в тяжелом весе Джон Джонс.

Пьяный Джон Джонс напал на допинг-офицера и угрожал его убить (Abq Raw)