Иге предложил Волкановски подраться на UFC 305: «Если захочешь провести разминочный бой, я буду рад»
Дэн Иге предложил Александру Волкановски подраться на UFC 305.
Турнир состоится в австралийском Перте в ночь на 18 августа.
«Эй, Алекс! Если захочешь провести разминочный бой, я буду рад принять вызов», – написал полулегковес UFC в социальных сетях.
Иге (18-7) в последний раз дрался в феврале, когда нокаутировал Андрэ Фили в первом раунде.
Волкановски (26-4) в феврале проиграл Илие Топурии нокаутом во втором раунде.
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