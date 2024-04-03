Иге предложил Волкановски подраться на UFC 305: «Если захочешь провести разминочный бой, я буду рад»

Теги UFC MMA Александр Волкановски Дэн Иге UFC 305 Бокс/MMA/UFC

Дэн Иге предложил Александру Волкановски подраться на UFC 305.

Турнир состоится в австралийском Перте в ночь на 18 августа.

«Эй, Алекс! Если захочешь провести разминочный бой, я буду рад принять вызов», – написал полулегковес UFC в социальных сетях.

Иге (18-7) в последний раз дрался в феврале, когда нокаутировал Андрэ Фили в первом раунде.

Волкановски (26-4) в феврале проиграл Илие Топурии нокаутом во втором раунде.

Волкановски заявил, что не будет драться до конца года: «В конце 2024-го верну титул, а пока отдохну вместе с семьей»

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