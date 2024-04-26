«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: Кудряшов подерется с Робутти и другие бои

Теги Дмитрий Кудряшов бокс Бойцовский клуб РЕН ТВ Бокс/MMA/UFC

26 апреля в Москве пройдет боксерский турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Главным событием станет бой в тяжелом весе между Дмитрием Кудряшовым и Леонардо Робутти.

Главные бои:

• Дмитрий Кудряшов – Леонардо Робутти;

• Олег Фомич – Николай Данилов;

• Давид Суров – Герман Скобенко;

• Сергей Манжуев – Святослав Тетерин.

Основной кард начнется в 23:00 по московскому времени.

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