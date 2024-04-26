«Бойцовский клуб РЕН ТВ»: Кудряшов подерется с Робутти и другие бои
26 апреля в Москве пройдет боксерский турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Главным событием станет бой в тяжелом весе между Дмитрием Кудряшовым и Леонардо Робутти.
Главные бои:
• Дмитрий Кудряшов – Леонардо Робутти;
• Олег Фомич – Николай Данилов;
• Давид Суров – Герман Скобенко;
• Сергей Манжуев – Святослав Тетерин.
Основной кард начнется в 23:00 по московскому времени.
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