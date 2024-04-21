Оскар Де Ла Хойя: «Где мои ненавистники? Гарсия уникален. Его победа пробила путь в дивизион»

Оскар Де Ла Хойя прокомментировал победу Райана Гарсии.

«Где мои ненавистники?

Гарсия – лицо бокса прямо сейчас. Он уникален. Все спрашивают у меня: «Разве ты не можешь его контролировать?» Я не его няня или менеджер, я его промоутер – мы организовываем поединки. Я не знаю, верить ли ему, когда он говорит, что троллит.

Райан продемонстрировал отличные боксерские навыки и силу в бою с Хейни. Гарсия – настоящая суперзвезда, а его победа пробила путь в дивизион. Приятно видеть, как такой удивительный талант демонстрирует свой блеск на ринге», – заявил промоутер Оскар Де Ла Хойя.

Напомним, Гарсия победил Дэвина Хейни решением большинства судей (112-112, 114-110, 115-109).

«Теперь начну пить пиво на взвешивании». Вы тоже в шоке от победы Гарсии?

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