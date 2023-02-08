Тухугов – про уход Хабиба из ММА: «Ему хочется жить, как обычному человеку. Я его понимаю»

Боец UFC Зубайра Тухугов прокомментировал решение оставить индустрию ММА.

– Хабиб не полетел в Австралию. Чем неделя боя с Хабибом отличается от недели боя без него?

– Когда он рядом, чувствуешь себя увереннее. Когда он подсказывает, знаешь, что говорит это не просто так. Но Хабибу тоже надо жить. Ему хочется жить, как обычному человеку. Я его понимаю.

– Ты был на собрании, когда Хабиб объявил о решении оставить ММА?

– Я был в Таиланде, но мы долго разговаривали по телефону.

Кто заменит Хабиба в углу Махачева? Любимый ученик Абдулманапа, который бил Конора