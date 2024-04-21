Отец Хейни – о Гарсии: «Мы с самого начала знали, что он прикидывается. Это рекламный ход»
Отец Дэвина Хейни заявил, что поведение Райана Гарсии – это рекламный ход.
«Райан Гарсия – хороший боец. Мы с самого начала знали, что он прикидывается. Все это был рекламный ход – вес, сумасшедствие. Девин показал свое сердце и стойкость. Мы хотим реванш», – заявил Билл Хейни.
Напомним, Райан Гарсия победил Дэвина Хейни решением большинства судей (112-112, 114-110, 115-109).
«Теперь начну пить пиво на взвешивании». Вы тоже в шоке от победы Гарсии?