Отец Хейни – о Гарсии: «Мы с самого начала знали, что он прикидывается. Это рекламный ход»

Теги бокс Райан Гарсия Дэвин Хейни Бокс/MMA/UFC

Отец Дэвина Хейни заявил, что поведение Райана Гарсии – это рекламный ход.

«Райан Гарсия – хороший боец. Мы с самого начала знали, что он прикидывается. Все это был рекламный ход – вес, сумасшедствие. Девин показал свое сердце и стойкость. Мы хотим реванш», – заявил Билл Хейни.

Напомним, Райан Гарсия победил Дэвина Хейни решением большинства судей (112-112, 114-110, 115-109).

«Теперь начну пить пиво на взвешивании». Вы тоже в шоке от победы Гарсии?

Провал Хейни и победа Гарсии – как это вообще понимать?

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1 комментарий
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Лол, хватит оправдывать своего бездаря, реальный уровень Гарсии показал Дэвис
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