Гендлин-младший – об отце: «В 70 лет папа в Москве купил свою первую квартиру. Раньше приходилось жить даже в коммуналке с соседом алкоголиком»

Теги Владимир Гендлин бокс Бокс/MMA/UFC

Сын комментатора Владимир Гендлина рассказал, когда отец позволил себе квартиру.

«Знаете, что в 70 лет отец в Москве купил свою первую квартиру? А за год до этого помог купить ее брату.

Раньше мы жили на съемных квартирах – в том числе в коммуналке с соседом алкоголиком. Представьте, отец ведет переговоры на английском с Америкой, а тут алкоголик, который тоже хочет в этом поучаствовать», – вспомнил Владимир Гендлин-младший об отце.

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1 комментарий
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Алкоголик наверное тоже понимал английский.
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