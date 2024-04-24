Гендлин-младший – об отце: «В 70 лет папа в Москве купил свою первую квартиру. Раньше приходилось жить даже в коммуналке с соседом алкоголиком»

Сын комментатора Владимир Гендлина рассказал, когда отец позволил себе квартиру.

«Знаете, что в 70 лет отец в Москве купил свою первую квартиру? А за год до этого помог купить ее брату.

Раньше мы жили на съемных квартирах – в том числе в коммуналке с соседом алкоголиком. Представьте, отец ведет переговоры на английском с Америкой, а тут алкоголик, который тоже хочет в этом поучаствовать», – вспомнил Владимир Гендлин-младший об отце.

Каким был комментатор Владимир Гендлин? Монолог сына об отце

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