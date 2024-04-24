Мендес – о самом сложном сопернике для Махачева: «Гейджи. Но вряд ли он теперь получит шанс на бой с Исламом»

Тренер Ислама Махачева назвал самого сложного соперника для россиянина.

«Считаю, что Гейджи – самый стилистически сложный соперник для Махачева. У него хорошая борьба и действительно сильная стойка.

Это все равно, что сравнивать яблоки и апельсины. У всех разные навыки, но Джастин был самой большой угрозой для нас. Теперь он, вероятно, никогда не получит шанс на бой с Исламом. Поэтому нет нужды беспокоиться о нем», – заявил Хавьер Мендес.

Мендес сравнил Хабиба и Ислама: «Махачев лучше с точки зрения навыков. Но никто не был таким же опасным, как Нурмагомедов»

Джастин Гейджи: «Кто-то должен драться с Махачевым, поэтому я рад за Порье. Я бы не смог подраться с Исламом»