Мендес – о самом сложном сопернике для Махачева: «Гейджи. Но вряд ли он теперь получит шанс на бой с Исламом»
Тренер Ислама Махачева назвал самого сложного соперника для россиянина.
«Считаю, что Гейджи – самый стилистически сложный соперник для Махачева. У него хорошая борьба и действительно сильная стойка.
Это все равно, что сравнивать яблоки и апельсины. У всех разные навыки, но Джастин был самой большой угрозой для нас. Теперь он, вероятно, никогда не получит шанс на бой с Исламом. Поэтому нет нужды беспокоиться о нем», – заявил Хавьер Мендес.
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