Мендес – о самом сложном сопернике для Махачева: «Гейджи. Но вряд ли он теперь получит шанс на бой с Исламом»

Теги UFC MMA Хавьер Мендес Джастин Гейджи Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Тренер Ислама Махачева назвал самого сложного соперника для россиянина.

«Считаю, что Гейджи – самый стилистически сложный соперник для Махачева. У него хорошая борьба и действительно сильная стойка.

Это все равно, что сравнивать яблоки и апельсины. У всех разные навыки, но Джастин был самой большой угрозой для нас. Теперь он, вероятно, никогда не получит шанс на бой с Исламом. Поэтому нет нужды беспокоиться о нем», – заявил Хавьер Мендес.

Мендес сравнил Хабиба и Ислама: «Махачев лучше с точки зрения навыков. Но никто не был таким же опасным, как Нурмагомедов»

Джастин Гейджи: «Кто-то должен драться с Махачевым, поэтому я рад за Порье. Я бы не смог подраться с Исламом»

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2 комментария
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легендарная борьба Гейджи, которую никто не видел, снова вошла в чат)
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Ответ Фрэнк Канистра
легендарная борьба Гейджи, которую никто не видел, снова вошла в чат)
У Х. Мендеса все соперники, которые стилистически удобны его бойцам, всегда самые опасные. Если честно, то это уже вызывает определенное раздражение
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