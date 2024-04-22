Гарсия подтвердил информацию о ставке: «Около $50 млн за одну ночь. Бог подскажет, как использовать эти деньги»

Райан Гарсия подтвердил ставку на поединок с Дэвином Хейни.

«Если ставишь – ставь на себя. Около $50 млн за одну ночь.

Я позволю Богу направить меня на то, как использовать эти деньги», – написал в соцсетях Райан Гарсия.

Ранее появилась информация, что Гарсия поставил $2 млн на свою победу в поединке с Дэвином Хейни.

Райан Гарсия пожертвует $20 млн на гуманитарную помощь для сектора Газа

Райан Гарсия: «Иллюминаты, рефери, Дэвин Хейни – я разбил их всех»