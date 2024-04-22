Гарсия подтвердил информацию о ставке: «Около $50 млн за одну ночь. Бог подскажет, как использовать эти деньги»

Теги бокс Райан Гарсия Бокс/MMA/UFC

Райан Гарсия подтвердил ставку на поединок с Дэвином Хейни.

«Если ставишь – ставь на себя. Около $50 млн за одну ночь.

Я позволю Богу направить меня на то, как использовать эти деньги», – написал в соцсетях Райан Гарсия.

Ранее появилась информация, что Гарсия поставил $2 млн на свою победу в поединке с Дэвином Хейни.

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5 комментариев
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Ответ madaev
Так он на свою победу же ставил
Так он мог договориться с хейни
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а так можно?
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Походу можно раз в цвет говорит, но с другой стороны он не сливал специально, он выиграл.
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Ответ Ivan Bukata
а так можно?
Так он на свою победу же ставил
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Ответ Рустам Ахалавов
Так он мог договориться с хейни
Ну это уже смешно
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