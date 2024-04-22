Ринг-герл Мария – об инциденте с Хейбати: «Возможно, он увидел, что я красивая, и не смог сдержать себя. Казалось, что он под веществами. Полный неадекват!»

Теги Hardcore FC Поп ММА Али Хейбати Бокс/MMA/UFC

Ринг-герл, пострадавшая от Али Хейбати, сомневается, что боец был чист.

«Знакома ли с Хейбати? До поединка даже не видела его. Мы никак не контактировали друг с другом. Ничего не предвещало беды. Возможно, он увидел, что я красивая, и не смог сдержать себя на ринге. Других объяснений у меня нет. Ощущение, что Али был под какими-то веществами. Полный неадекват!

Думаю, что он просто решил хайпануть, но не рассчитал и не подумал. Не могу сказать, осознал он свой поступок или нет, но то, что он совершил, мягко говоря, перебор.

Прилетело сильно. Подошел бы еще ближе – было бы намного хуже. Синяка на месте удара нет. Поболело и прошло», – призналась ринг-герл Мария.

Инцидент произошел во время турнира поп-MMA лиги Hardcore FC. Иранский боец Али Хейбати пнул ринг-герл, выносившую табличку с номером раунда.

Боец поп-MMA перед поединком пнул ринг-герл – отдал ей гонорар и получил пожизненное отстранение

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7 комментариев
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Так и было. Для человека, привыкшего к ослицам, женщина в диковинку...
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Дичь, конечно, дичайшая произошла.
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Ответ Всеволод Бобров
Чего ждать от аульных? Скоро они будут замерять юбки на улицах и длину шорт. Это только начало.
и правильно! нас в России нужно учить цивилизации, одеваться мы совсем не умеем! поэтому и ходим почти голые
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Чего ждать от аульных? Скоро они будут замерять юбки на улицах и длину шорт. Это только начало.
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Без фото не разобраться
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