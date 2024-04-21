Дэвин Хейни: «Хочу реванш. Гарсия не сделал вес, так что я все еще чемпион»

Теги бокс Райан Гарсия Дэвин Хейни Бокс/MMA/UFC

Дэвин Хейни хочет реванш с Райаном Гарсией.

«Я показал, что могу биться даже после нокдауна и травмы. Очень хочу реванш. Я дал ему шанс. Это правильно, что он возвращает долг.

Райан не сделал вес, так что я все еще чемпион. Мы можем снова подраться», – заявил чемпион мира по боксу по версии WBC Дэвин Хейни.

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6 комментариев
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Ты бумажный чемпион. Кто теперь будет воспринимать тебя в серьез.
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Поздно пить Боржоми ! Даже домашнее судейство не смогло вытащить !
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Якунович:
— Я всё ещё легитимный президент.
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Ломаченко в реванше сделает из тебя кусок мяса.
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А сколько пафоса было после сомнительной победы над Васей
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