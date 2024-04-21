Дэвин Хейни: «Хочу реванш. Гарсия не сделал вес, так что я все еще чемпион»
Дэвин Хейни хочет реванш с Райаном Гарсией.
«Я показал, что могу биться даже после нокдауна и травмы. Очень хочу реванш. Я дал ему шанс. Это правильно, что он возвращает долг.
Райан не сделал вес, так что я все еще чемпион. Мы можем снова подраться», – заявил чемпион мира по боксу по версии WBC Дэвин Хейни.
Апсет года от поп-звезды бокса: пил пиво перед боем и трижды уронил непобежденного Хейни
Райан Гарсия сенсационно победил Дэвина Хейни, трижды отправив в нокдаун
— Я всё ещё легитимный президент.