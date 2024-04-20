Официально: Хилл подерется с Раунтри в карде UFC 303

Теги UFC MMA Джамал Хилл UFC 303 Бокс/MMA/UFC

UFC анонсировал следующий бой Джамала Хилла.

Хилл подерется с Халилом Раунтри в карде UFC 303, который состоится 30 июня в Лас-Вегасе (США).

Напомним, что турнир возглавит поединок между Конором Макгрегором и Майклом Чендлером.

14 апреля Хилл проиграл нокаутом в титульном поединке против Алекса Перейры, который возглавил турнир UFC 300. На счету Джамала 12 побед, два поражения и один бой, признанный несостоявшимся.

Раунтри в декабре 2023-го победил техническим нокаутом Энтони Смита. Всего у Халила 13 побед, пять поражений и один несостоявшийся бой.

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3 комментария
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Максимально тупое решение. Решил повторить ошибку Волкановски
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Раунтри в последнем бою очень понравился. Очень сдержанный, с неимоверно сильным ударом. Джамалу нужно быть очень аккуратным в это бою.
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Бой до первого попадания скорее всего, вопрос в том кто попадет, Раунтри сильно прибавил в последнее время
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