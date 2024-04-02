Рестлер Си-Эм Панк − о выступлении в UFC: «О чем я нахрен думал?»

Си-Эм Панк заявил, что не жалеет о выступлении в UFC.

«На днях я разговаривал с женой об опыте в UFC. Она сказала: «Тебе было 36 или 37 лет, когда ты дебютировал». И я сказал: «О чем я нахрен думал?»

Но никаких сожалений, рад, что сделал это. Я не должен был драться с Джексоном в Чикаго. Это были две худшие недели в моей жизни, я не мог согнать вес правильно.

Но все было сделано, горжусь собой, у меня есть амбиции. Понимаю, что легко поржать надо мной. Некоторые говорят, что это было стыдно.

Хотите называть меня неудачником − окей, но я был рад получить этот шанс. Рад, что сделал это», − сказал рестлер Фил Брукс, известный как Си-Эм Панк.

В UFC Брукс провел два боя: проиграл Мики Галлу удушением, а поединок с Майком Джексоном признали несостоявшимся из-за положительного допинг-теста у Джексона.

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