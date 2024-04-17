Гарбрандт – о поражении от Фигейредо: «Чувствовал себя прекрасно, пока не начал испытывать головокружение»

Коди Гарбрандт объяснил поражение от Дейвисона Фигейредо.

«Я чувствовал себя прекрасно, пока не начал испытывать головокружение. Перестал контролировать его, когда оказался в партере. Снимаю шляпу перед и его командой.

В итоге я оказался в больнице, где меня мучило головокружение и рвало до четырех утра. Уверен, что справлюсь с этим. Страдаю от головокружений с 2012 года.

Спасибо фанатам, которые пришли поддержать меня. Это был не мой вечер, но я люблю делать то, что делаю. Я вернусь до конца года», – написал в соцсетях боец легчайшего веса UFC Коди Гарбрандт.

Поединок между Гарбрандтом и Фигейредо прошел в ночь на 14 апреля на турнире UFC 300. Дейвисон победил удушающим приемом во втором раунде.

Эпохальный UFC 300: выступление года от Холлоуэя, убийственный хук Перейры и вязкий бой Царукяна