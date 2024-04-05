Бой Фигейредо – Гарбрандт на UFC 300: подробности, где смотреть, во сколько начало

Теги легчайший вес UFC MMA Коди Гарбрандт Дейвисон Фигейредо UFC 300 Бокс/MMA/UFC

В ночь на 14 апреля бой в легчайшем весе между Дейвисоном Фигейредо и Коди Гарбрандтом откроет UFC 300 в Лас-Вегасе.

В последнем бою Фигейредо победил Роба Фонта единогласным решением судей. До этого провел четыре подряд титульных боя в наилегчайшем весе с Брэндоном Морено (победа, ничья, два поражения).

Ранние прелимы начнутся в 01:00 по мск. В прямом эфире бой покажет телеканал «Матч! Боец» и платформа UFC Fight Pass.

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