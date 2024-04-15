Харрисон – о переходе из PFL в UFC: «Я ушла от миллионов долларов. Мне нужен титульный бой до конца года»

Теги UFC MMA Кайла Харрисон Джулианна Пенья Ракель Пеннингтон Бокс/MMA/UFC

Кайла Харрисон объяснила, почему перешла из PFL в UFC.

«Переход в UFC? Я ушла от миллионов долларов... Быть здесь – большой риск.

Я хочу, чтобы мой следующим бой был титульным. Это то, ради чего я пришла сюда. Единственная причина. Мне все равно, будет это Ракель Пеннингтон или Джулианна Пенья, потому что к концу года я стану чемпионкой UFC», – заявила боец UFC Кайла Харрисон.

Напомним, ранее Харрисон выступала в PFL. Победа над Холли Холм стала дебютом спортсменки в промоушене.

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2 комментария
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Логично
Переходила уже как сформированная звезда
В принципе как она переехала Холли...Хз кто ей помешает взять ремень.
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Ответ rude.
Логично Переходила уже как сформированная звезда В принципе как она переехала Холли...Хз кто ей помешает взять ремень.
Учитывая,что Холли-гейткиппер с возрастом 40+,оппозиция вполне возможна.Но не с такой базой дзюдо,конечно.
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