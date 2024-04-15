Харрисон – о переходе из PFL в UFC: «Я ушла от миллионов долларов. Мне нужен титульный бой до конца года»

Кайла Харрисон объяснила, почему перешла из PFL в UFC.

«Переход в UFC? Я ушла от миллионов долларов... Быть здесь – большой риск.

Я хочу, чтобы мой следующим бой был титульным. Это то, ради чего я пришла сюда. Единственная причина. Мне все равно, будет это Ракель Пеннингтон или Джулианна Пенья, потому что к концу года я стану чемпионкой UFC», – заявила боец UFC Кайла Харрисон.

Напомним, ранее Харрисон выступала в PFL. Победа над Холли Холм стала дебютом спортсменки в промоушене.

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