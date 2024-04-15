Перейра не будет просить у Дрейка долю за победную ставку: «Если он проиграет, то я не собираюсь давать ему деньги»

Теги UFC MMA Дрейк Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Перейра объяснил, почему не будет просить у Дрейка долю за выигранную ставку.

«Если он проиграет, то я не собираюсь давать ему деньги. Так что, если он выиграет, то спасибо ему большое», – заявил чемпион UFC Алекс Перейра.

Ранее стало известно, что рэпер Дрейк поставил 675 тысяч долларов на победу Перейры. Его выигрыш составил 1,194 миллиона долларов.

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1 комментарий
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А зачем просить то, что ему и не полагается)
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