Перейра не будет просить у Дрейка долю за победную ставку: «Если он проиграет, то я не собираюсь давать ему деньги»

Перейра объяснил, почему не будет просить у Дрейка долю за выигранную ставку.

«Если он проиграет, то я не собираюсь давать ему деньги. Так что, если он выиграет, то спасибо ему большое», – заявил чемпион UFC Алекс Перейра.

Ранее стало известно, что рэпер Дрейк поставил 675 тысяч долларов на победу Перейры. Его выигрыш составил 1,194 миллиона долларов.

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