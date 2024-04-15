Майкл Чендлер: «Для меня честь разделить клетку с Конором. Мы сотворим немного волшебства»

Теги UFC MMA Майкл Чендлер Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Майкл Чендлер поделился эмоциями от анонса боя с Конором Макгрегором.

«Как и обещал Дана Уайт, UFC 300 – громадный турнир. Коронован новый обладатель титула BMF. Объявлен чемпионский бой в легком весе на UFC 302 и анонсирован самый крупный поединок года на UFC 303.

Потрясающее время для фанатов MMA. Великая честь быть частью этого невероятного вида спорта.

Для меня честь разделить клетку с Конором... Мы сотворим немного волшебства...» – заявил боец UFC Майкл Чендлер.

Вчера UFC официально анонсировал бой Майкла Чендлера и Конора Макгрегора на UFC 303.

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