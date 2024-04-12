PFL 2: Касанганай против Полицци, Коллард – Фрейре

Теги MMA PFL Патрики Фрейре Довлетджан Ягшимурадов Бокс/MMA/UFC

В ночь на 13 апреля в Лас-Вегасе, штат Невада, состоится турнир PFL 2 регулярного сезона 2024 года. В главном событии подерутся бойцы полутяжелого веса Импа Касанганай и Алекс Полицци.

Главные бои турнира:

  • Импа Касанганай (15-4) – Алекс Полицци (10-3);
  • Роб Уилкинсон (17-2) – Том Бриз (18-4);
  • Клэй Коллард (24-12) – Патрики Фрейре (25-12);
  • Мадс Бернелл (18-5) – Майкл Дюфор (12-4);
  • Садибу Си (16-7-2) – Джош Силвейра (12-2);
  • Антонио Карлос Жуниор (15-5) – Симон Бионг (9-3);
  • Довлетджан Ягшимурадов (21-7-1) – Якоб Недо (8-1).

Прямую трансляцию турнира на территории России покажет сервис Окко. Ивент стартует в 01:30 по московскому времени.

У UFC новый конкурент – его спонсируют арабы. На их деньги купили вторую лигу мира, где дрался Федор

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