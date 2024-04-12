PFL 2: Касанганай против Полицци, Коллард – Фрейре

В ночь на 13 апреля в Лас-Вегасе, штат Невада, состоится турнир PFL 2 регулярного сезона 2024 года. В главном событии подерутся бойцы полутяжелого веса Импа Касанганай и Алекс Полицци.

Главные бои турнира:

Импа Касанганай (15-4) – Алекс Полицци (10-3);

Роб Уилкинсон (17-2) – Том Бриз (18-4);

Клэй Коллард (24-12) – Патрики Фрейре (25-12);

Мадс Бернелл (18-5) – Майкл Дюфор (12-4);

Садибу Си (16-7-2) – Джош Силвейра (12-2);

Антонио Карлос Жуниор (15-5) – Симон Бионг (9-3);

Довлетджан Ягшимурадов (21-7-1) – Якоб Недо (8-1).

Прямую трансляцию турнира на территории России покажет сервис Окко. Ивент стартует в 01:30 по московскому времени.

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