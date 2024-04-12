Ян – о восстановлении после операции: «Выбросил костыли три недели назад. Рассчитываю выступить до конца года»

Теги UFC MMA Петр Ян Бокс/MMA/UFC

Петр Ян рассказал о восстановлении после операции.

«Операция прошла хорошо. Три недели назад я уже выбросил костыли. Рассчитываю выступить до конца этого года», – сказал экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян.

Российский боец получил разрыв передней крестообразной связки в первом раунде поединка против Суна Ядуна, который прошел в ночь на 10 марта в Майами.

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