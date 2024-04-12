Ян – о восстановлении после операции: «Выбросил костыли три недели назад. Рассчитываю выступить до конца года»

Петр Ян рассказал о восстановлении после операции.

«Операция прошла хорошо. Три недели назад я уже выбросил костыли. Рассчитываю выступить до конца этого года», – сказал экс-чемпион в легчайшем весе .

Российский боец получил разрыв передней крестообразной связки в первом раунде поединка против Суна Ядуна, который прошел в ночь на 10 марта в Майами.

Петр Ян: «Перед боем с Ядуном мне поставили двойную дозу обезболивающего»

Ян не хочет драться с Сехудо: «О Генри речи сейчас не идет»