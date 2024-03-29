Петр Ян: «Перед боем с Ядуном мне поставили двойную дозу обезболивающего»

Петру Яну поставили двойную дозу обезболивающего перед поединком с Суном Ядуном.

− В целом подготовка была хорошей, но из-за полученной травмы за месяц до боя мы были вынуждены скорректировать тренировки. Я не мог проделывать именно специализированную подводку к бою, но изо всех сил поддерживал форму. В любом случае я рад, что одержал победу. Но можно было это сделать гораздо увереннее.

− Показалось, что в первом раунде вы сильно нервничали. Даже руку от головы не могли оторвать. Это правда?

− Нет, я не нервничал. У боксера всегда руки у головы. Говорю, был сдерживающий фактор в виде этих травм. Бой серьезный, соперник непростой, молодой, мотивированный. Поэтому переламывать эти моменты пришлось уже по ходу боя. Понимал, что нужно включаться, чтобы забрать победу.

− Но травмы же никуда не делись. Терпели?

− Меня обезболили перед боем. Поставили двойную дозу обезболивающего за два часа до поединка. Это немного купировало боль, но в максимальных кондициях я все равно не был, − сказал бывший чемпион UFC Петр Ян.

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