Официально: Конор Макгрегор и Майкл Чендлер подерутся на UFC 303
UFC официально анонсировал бой Майкла Чендлера и Конора Макгрегора.
Пятираундовый поединок Конора Макгрегора и Майкла Чендлера состоится в ночь на 30 июня на турнире UFC 303, который пройдет в Лас-Вегасе (Невада) в рамках Международной бойцовской недели. Весовая категория – до 77 кг.
Макгрегор не выходил в октагон с июля-2021, когда сломал ногу в трилогии с Дастином Порье. Чендлер не дерется с ноября-2022, когда проиграл удушением Порье.
Конор намекнул на возвращение в октагон: «Скоро все будет»
Явно за то что стилистически Конору подходит
Конору уже тяжело гонять вес?