Официально: Конор Макгрегор и Майкл Чендлер подерутся на UFC 303

UFC официально анонсировал бой Майкла Чендлера и Конора Макгрегора.

Пятираундовый поединок Конора Макгрегора и состоится в ночь на 30 июня на турнире UFC 303, который пройдет в Лас-Вегасе (Невада) в рамках Международной бойцовской недели. Весовая категория – до 77 кг.

Макгрегор не выходил в октагон с июля-2021, когда сломал ногу в трилогии с Дастином Порье. Чендлер не дерется с ноября-2022, когда проиграл удушением Порье.

Конор намекнул на возвращение в октагон: «Скоро все будет»

Уайт анонсировал возвращение Конора: «Совсем скоро»