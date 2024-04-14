Официально: Конор Макгрегор и Майкл Чендлер подерутся на UFC 303

Теги UFC MMA Майкл Чендлер Конор Макгрегор Конор - Чендлер UFC 303 Бокс/MMA/UFC

UFC официально анонсировал бой Майкла Чендлера и Конора Макгрегора.

Пятираундовый поединок Конора Макгрегора и Майкла Чендлера состоится в ночь на 30 июня на турнире UFC 303, который пройдет в Лас-Вегасе (Невада) в рамках Международной бойцовской недели. Весовая категория – до 77 кг.

Макгрегор не выходил в октагон с июля-2021, когда сломал ногу в трилогии с Дастином Порье. Чендлер не дерется с ноября-2022, когда проиграл удушением Порье.

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28 комментариев
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Чендлер молится теперь чтобы не сорвался бой.
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+17
в бой идут одни старики!)
+15
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+15
Ответ madaev
Опять алкаш поднимет гору лямов и отправится на яхту
Завидуй молча
+10
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+8
Но это не точно)
+5
0
+5
Ответ Евгений Цыбулин
Этот алкаш,как вы сказали и есть UFC!Если бы не Конор-никогда UFC не рубило бы такие бабки и промоушен не смотрели бы миллионы людей!Без Конора-UFC был ничем,так,местечковые драчки гопарей!)С Конором-UFC-это великое зрелище!
Понял, прости
+2
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+2
Ответ Мадина Уйгурова
Ещё бы, самые лёгкие деньги в его карьере. Сорвал куш. Непонятно правда за какие заслуги
За какие?
Явно за то что стилистически Конору подходит
+2
0
+2
а там Билал со своим "Please Dana..."
+1
0
+1
Ответ Мадина Уйгурова
Ещё бы, самые лёгкие деньги в его карьере. Сорвал куш. Непонятно правда за какие заслуги
У них же сериал совместный был. Было 2 команды и они бойцов готовили. А в конце должны были сами подраться.
+1
0
+1
Ответ Мадина Уйгурова
МакГрегор же полулегковес, какие 79 кг? Он успеет набрать столько к лету?
Сейчас не 2016 год
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Ответ Мадина Уйгурова
МакГрегор же полулегковес, какие 79 кг? Он успеет набрать столько к лету?
ты его видел сейчас?) как тяж выглядит)
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Ответ madaev
Опять алкаш поднимет гору лямов и отправится на яхту
Этот алкаш,как вы сказали и есть UFC!Если бы не Конор-никогда UFC не рубило бы такие бабки и промоушен не смотрели бы миллионы людей!Без Конора-UFC был ничем,так,местечковые драчки гопарей!)С Конором-UFC-это великое зрелище!
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Ответ User Russia
Завидуй молча
Завидую не молча
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Ответ Мистер Блин
в бой идут одни старики!)
Неудержимые
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Ответ Мистер Блин
в бой идут одни старики!)
Ору !))
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Ответ Lynx.DP
Чендлер молится теперь чтобы не сорвался бой.
А если не молится, то ему следует этим заняться..
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Ответ Мадина Уйгурова
Ещё бы, самые лёгкие деньги в его карьере. Сорвал куш. Непонятно правда за какие заслуги
Вы вот этот серьезно?
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Конор 70кг вес сделает? Или будет особая весовуха для пенсионеров?
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Самая лёгкая победа Чендлера в карьере)
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Чендлер дождался таки
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пока не наступит 30 июня, - не поверю...
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Наваляет Коннору. Если тот,конечно же,не спрыгнет.
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Коннор вес то сделает хоть? Судя по последнему фильму надо постараться
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79 кг, а чего не 89?)
Конору уже тяжело гонять вес?
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Если будут драться, то было бы интересно посмотреть
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Опять алкаш поднимет гору лямов и отправится на яхту
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