Царукян выразил желание подраться за пояс BMF: «Это деньги, рейтинги»

Арман Царукян заинтересован в проведении поединка за титул BMF.

– Вам интересно подраться за пояс BMF?

– Да, конечно. Деньги, рейтинги.

– Название титула [Пояс «Самого опасного ублюдка»] подходит лично к вам?

– Вы же дословно переводите, а кто знает английский… Тебя так и на тренировке могут назвать, если ты нереально крутой и сильный. Это сленг, – сказал легковес UFC Арман Царукян.

На данный момент поясом BMF владеет Джастин Гейджи. В ночь на 14 апреля он проведет защиту титула против Макса Холлоуэя.

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