Чендлер – о Махачеве: «Я могу победить любого. Но Ислам великолепен. Лучше, чем многие думают»
Майкл Чендлер считает, что он еще не заслужил поединок против Ислама Махачева.
«Мог бы я что-нибудь противопоставить Махачеву со своим грэпплингом и ударкой? Я верю, что всегда могу победить любого соперника.
Ислам великолепен... Он лучше, чем многие думают. Но я должен заслужить этот бой, прежде чем обсуждать его», – заявил боец UFC Майкл Чендлер.
Чендлер – о планах после боя с Конором: «Хотел бы подраться с Махачевым или тем, кто будет владеть поясом»
Чендлер ответил Махачеву: «Спасибо за непрошеный совет. У меня есть план, и ты его часть»