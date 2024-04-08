Чендлер – о Махачеве: «Я могу победить любого. Но Ислам великолепен. Лучше, чем многие думают»

Теги UFC MMA Майкл Чендлер Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Майкл Чендлер считает, что он еще не заслужил поединок против Ислама Махачева.

«Мог бы я что-нибудь противопоставить Махачеву со своим грэпплингом и ударкой? Я верю, что всегда могу победить любого соперника.

Ислам великолепен... Он лучше, чем многие думают. Но я должен заслужить этот бой, прежде чем обсуждать его», – заявил боец UFC Майкл Чендлер.

Чендлер – о планах после боя с Конором: «Хотел бы подраться с Махачевым или тем, кто будет владеть поясом»

Чендлер ответил Махачеву: «Спасибо за непрошеный совет. У меня есть план, и ты его часть»

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