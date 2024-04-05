Чендлер – о планах после боя с Конором: «Хотел бы подраться с Махачевым или тем, кто будет владеть поясом»
Майкл Чендлер рассказал о планах после боя с Конором Макгрегором.
«Я бы хотел подраться с Исламом Махачевым или тем, кто будет владеть поясом. Могу встретиться с Джастином Гейджи – или с другим парнем, которому будет принадлежать титул BMF», – написал в социальных сетях легковес UFC Майкл Чендлер.
Чендлер (23-8) не выходил в октагон с ноября-2022, когда проиграл Дастину Порье удушающим приемом.
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