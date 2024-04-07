Рой Джонс: «Усик не победит Фьюри, если не сделает стиль боя более взрывным»

Рой Джонс объяснил, что нужно Александру Усику для победы над Майком Тайсоном.

«Прямо сейчас, если бы вы посмотрели бой Джошуа – Нганну, то решили бы, что Энтони лучший боксер, чем Фьюри. Это не обязательно правда, но так выглядит.

Александр Усик – это парень, который отлично технически оснащен, но он не слишком взрывной. Если бы он был более резким, то мог бы стать проблемой для Тайсона. В боях с большими парнями нужно взвинчивать темп, иначе они не будут вас бояться. Если он не придумает, как это сделать до боя, то не победит Тайсона Фьюри. Не имеет значения, кто и что говорит.

Тайсон не воспринимал Фрэнсиса Нганну всерьез, с Усиком все будет по-другому», – заявил бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший.

Энтони Джошуа: «Команда советует подождать поединка Усик – Фьюри. Надеюсь, у меня появится шанс»

Фьюри − об Усике: «Это будет бой века. Александр − абсолютный убийца, жесткий человек»