Джонс встретился с Федором Емельяненко в Эр-Рияде: «Ты всегда был моим любимцем. Передавай привет Александру»

Джон Джонс и Федор Емельяненко встретились в Саудовской Аравии.

«Люблю тебя, Федор. Ты всегда был одним из моих любимцев. Ты и . Передавай привет брату. Мое почтение!» − сказал чемпион в тяжелом весе , посетивший турнир чемпионов PFL vs Bellator.

Сбор звезд на турнире в Саудовской Аравии: Федор, Джонс в куфие и Тайсон, вручающий пояс Немкову

Емельяненко встретился с Тайсоном в Эр-Рияде