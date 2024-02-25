Джонс встретился с Федором Емельяненко в Эр-Рияде: «Ты всегда был моим любимцем. Передавай привет Александру»

Теги UFC Александр Емельяненко MMA Федор Емельяненко тяжелый вес (MMA) Джон Джонс PFL vs. Bellator Бокс/MMA/UFC

Джон Джонс и Федор Емельяненко встретились в Саудовской Аравии.

«Люблю тебя, Федор. Ты всегда был одним из моих любимцев. Ты и Александр. Передавай привет брату. Мое почтение!» − сказал чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс, посетивший турнир чемпионов PFL vs Bellator.

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Емельяненко встретился с Тайсоном в Эр-Рияде

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19 комментариев
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Там на самом деле очень теплое видео получилось, советую глянуть всем. И как оказывается, Федор нормально по английски разговаривает.
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Если Федор любимец, то Александр сенсей для Джонса по известному профилю
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Джонс еще давно называл Федора лучшим бойцом в истории и что он его большой фанат
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Джонс видимо не в курсе...)))
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Ответ Rollan Qerey
Джонс в целом и сам читер тот ещё. На допинге ловился,в глаза вечно лезет пальцами,судьи по какой-то необъяснимой причине дают оценки в пользу Джонса в спорных боях. Федор,может и один из лучших,но точно не лучший. Кто, тогда в таком случае Хендо,вырубивший федьку,прижимая его к сетке ,будучи легче кило на 15? Или,Вердум довольно легко который поймавший на треугольник Петьку. Или,приехавший на убой Мальдонадо,который просто уничтожал Федю в первом раунде, Жорж Сен-Пьер -неоспоримый.
Приплел так приплел
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«Я считаю, что Фёдор – величайший боец. Выдающийся спортсмен. У российских болельщиков есть все основания полагать, что именно он является лучшим бойцом в истории. Болельщики в США должны быть согласны с этим мнением... Знаете, я вообще считал, что много чего достиг в ММА. И я пообещал себе, что когда встречусь с Фёдором, постараюсь избежать этого чувства состояния шока перед звездой. Ну типа скажу «Привет», начну обычную беседу. Но когда он появился передо мной, я взглянул ему в глаза и сразу превратился в самого типичного фаната».
- Джон Джонс.
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+4
Ответ Rollan Qerey
Джонс в целом и сам читер тот ещё. На допинге ловился,в глаза вечно лезет пальцами,судьи по какой-то необъяснимой причине дают оценки в пользу Джонса в спорных боях. Федор,может и один из лучших,но точно не лучший. Кто, тогда в таком случае Хендо,вырубивший федьку,прижимая его к сетке ,будучи легче кило на 15? Или,Вердум довольно легко который поймавший на треугольник Петьку. Или,приехавший на убой Мальдонадо,который просто уничтожал Федю в первом раунде, Жорж Сен-Пьер -неоспоримый.
К моменту своего первого поражения Федор уже провел больше боёв чем Сен-Пьер за всю свою карьеру, при этом у Сен-Пьера было уже два поражения
Это дело вкуса, конечно, кто-то считает Федора лучшим, кто-то других бойцов. Но Федора считают лучшим подавляющее количество профессиональных бойцов
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Сашке теперь надо передавать не Привет, а Салам.
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А фото?
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Че хейтеры думали Бонс такой как вы невежда?! Типо Все Федора в мешки записали
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2013 г. в Сургуте проходил турнир M1Global главный бой Харитонов-Кудинов, почётным гостем был Ф.В.Емельяненко. По завершении мероприятия, Федор в сопровождение охраны проходил по коридору в зале, я протянул ему руку, меня отгородили охранники, Фёдор развернулся, подошёл и пожал руку! Другой бы мимо прошёл
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Ответ Born is the King
Бонз и Соннен были ведущими турнира. Получился отличный турнир с хорошим Карлос в отличии ЮФС
Хороший Карлос нынче редкость, спору нет.
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Ответ Валерий Золотарев
Хороший Карлос нынче редкость, спору нет.
кардом* Т9 блин 🤣
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Ответ Rollan Qerey
Джонс в целом и сам читер тот ещё. На допинге ловился,в глаза вечно лезет пальцами,судьи по какой-то необъяснимой причине дают оценки в пользу Джонса в спорных боях. Федор,может и один из лучших,но точно не лучший. Кто, тогда в таком случае Хендо,вырубивший федьку,прижимая его к сетке ,будучи легче кило на 15? Или,Вердум довольно легко который поймавший на треугольник Петьку. Или,приехавший на убой Мальдонадо,который просто уничтожал Федю в первом раунде, Жорж Сен-Пьер -неоспоримый.
Да бросьте вы. И Вердума, и Хендо и Сильве и прочим просто повезло встретиться с Фёдором на излёте карьеры. На пике он без всяких вариантов уничтожил бы любого из тех, кому проиграл на спаде. Тоже самое, например, можно сказать про Роя Джонса. Думаете он проиграл бы, например, Денису Лебедеву или Энцо Макаринелли, когда был в расцвете? А ЖСП, конечно, хорош, но он ушёл, проведя всего 28 поединков, а Фёдор впервые проиграл только в 34-м. Я уж не говорю про то, что оппозицию в Фёдора на несколько рядов выше оппозиции могучего канадца.
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Ответ Лютый альбинос
Да бросьте вы. И Вердума, и Хендо и Сильве и прочим просто повезло встретиться с Фёдором на излёте карьеры. На пике он без всяких вариантов уничтожил бы любого из тех, кому проиграл на спаде. Тоже самое, например, можно сказать про Роя Джонса. Думаете он проиграл бы, например, Денису Лебедеву или Энцо Макаринелли, когда был в расцвете? А ЖСП, конечно, хорош, но он ушёл, проведя всего 28 поединков, а Фёдор впервые проиграл только в 34-м. Я уж не говорю про то, что оппозицию в Фёдора на несколько рядов выше оппозиции могучего канадца.
Это всё разговоры для бедных. С Вердумом он,кстати был в отличной форме. Тот,воспользовался своим шансом. Может химичился просто он? В прайде пофиг на это было,как прекратил так и полетел гусь в деревню.
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