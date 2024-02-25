Джонс встретился с Федором Емельяненко в Эр-Рияде: «Ты всегда был моим любимцем. Передавай привет Александру»
Джон Джонс и Федор Емельяненко встретились в Саудовской Аравии.
«Люблю тебя, Федор. Ты всегда был одним из моих любимцев. Ты и Александр. Передавай привет брату. Мое почтение!» − сказал чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс, посетивший турнир чемпионов PFL vs Bellator.
Сбор звезд на турнире в Саудовской Аравии: Федор, Джонс в куфие и Тайсон, вручающий пояс Немкову
- Джон Джонс.
Это дело вкуса, конечно, кто-то считает Федора лучшим, кто-то других бойцов. Но Федора считают лучшим подавляющее количество профессиональных бойцов