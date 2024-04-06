Саид Нурмагомедов подерется с Монтелом Джексоном в Саудовской Аравии (Iridium Sports Agency)

Теги легчайший вес UFC MMA Саид Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Саид Нурмагомедов подерется на турнире UFC Saudi Arabia.

Как сообщает Iridium Sports Agency, боец легчайшего веса Саид Нурмагомедов подерется с Монтелом Джексоном.

Поединок состоится 22 июня на турнире UFC Fight Night в Эр-Рияд (Саудовская Аравия).

Нурмагомедов в последний раз дрался в октябре-2023, когда задушил Муина Гафурова. Джексон идет на серии из четырех побед: в последний раз в апреле-2023 он нокаутировал Рани Яхью.

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