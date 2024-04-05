Сергей Павлович: «Мог такое в школе натворить, что другая мама сказала бы: «Вот ты засранец». А моя говорила: «Ну что ж ты так, сыночек?»

Сергей Павлович рассказал об отношениях с матерью.

«В детстве родители тебя так любят, что им ничего не нужно доказывать. Мог что-то натворить в школе, после чего про меня говорили все родительское собрание. Другая мама сказала бы: «Вот ты засранец». А моя приходила и говорила: «Ну что ж ты так, сыночек?» И этих слов достаточно, чтобы понять, что тебя любят.

Конечно, в том возрасте много чего не сделал для родителей. В детстве, даже когда стали постарше, мы все равно оставались баловниками. Идешь вечером гулять, приходишь поздно. А мама сидит и носки зашивает.

Говоришь: «Почему не спишь?» Отвечает: «Ну как же я усну?» Осознаешь только с возрастом, а тогда это понимали единицы», – сказал тяжеловес UFC Сергей Павлович.

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