Манон Фьоро: «Хочу покинуть UFC, так ни разу и не проиграв. Прямо как Хабиб»

Манон Фьоро надеется завершить карьеру без поражений в UFC.

«Честно говоря, я готова драться с кем угодно за пояс – даже за временный. Могу стать запасным бойцом для следующего титульника. Хочу быть активной, хочу получить титульный шанс.

Мне не нравится говорить о поражениях. Сегодня утром я подумала, что хочу покинуть UFC, так ни разу и не проиграв – прямо как . Понимаю, что могу сделать это», – сказала боец женского наилегчайшего веса UFC Манон Фьоро.

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